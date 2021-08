Daniel Dhers se llevó la medalla de plata en el debut del BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos (+Video)

agosto 1, 2021 - 8:22 am

El venezolano Daniel Dhers conquistó la medalla de plata en el ciclismo BMX Freestyle este sábado 31 de julio, una prueba que debutó en un unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

El australiano Logan Martin se convirtió en el primer campeón olímpico de la disciplina, que por primera vez figuró en el programa de unos Juegos.

El bronce fue para el británico Declan Brooks, mientras que el costarricense Kenneth Tencio, que aspiraba a ser el primer deportista masculino en dar una medalla olímpica a su país, acabó cuarto, a tres décimas del podio.

«Es muy emocionante tener una medalla en unos Juegos, pero ha sido extremadamente difícil, porque fue poner todo lo que había aprendido en mi carrera en 60 segundos», declaró el venezolano.

Un par de días antes de la final aseguró que no sabía si iba a llegar a competir en el BMX Freestyle en algunos Juegos Olímpicos, añadiendo que se encontraba muy feliz de poder vivir ese histórico momento.

La primera final olímpica del BMX Freestyle tuvo un desenlace apoteósico y Logan acabó con la mejor puntuación 93,30, por los 92,05 de Dhers y los 90,80 del británico Bruce. Tencio obtuvo una mejor puntuación de 90,50, que no le sirvió para subirse al podio.

#VenezuelaEnTokyo || 🇻🇪🇯🇵 MEDALLA DE PLATA DHERS Venezuela suma una nueva medalla de plata en la bici de Daniel Dhers con 92.05 Grande VENEZUELA pic.twitter.com/K1R9YMAqsc — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) August 1, 2021

Con espectacular ejercicio en el primer ‘run’, ya había avisado la víspera que se reservaba trucos para la final, el venezolano logró una puntuación de 90,10, solo superado por el gran favorito al oro, el australiano Logan Martin (93,30), mientras que el costarricense Tencio acabó 4º (84,20), al pie del podio.

En un emocionante segundo ‘run’, el británico Declan Brooks, tercero tras el primer paso, superó la puntuación de Dhers (con 90,80 de puntuación) y el siguiente participante, Tencio, se colocaba en el podio provisional con 90,50.

Dhers, el más veterano de todos los participantes y el único en haber nacido en los años 1980 (36 años), ejecutó un segundo ejercicio que le valió 92,05 puntos, asegurándose el podio y, por consiguiente, dejando sin medalla al costarricense Tencio.

El único que podía quitarle la plata al venezolano era el japonés Rim Nakamura, pero se quedó en 85,10 puntos en el segundo ejercicio y desató la euforia entre los seguidores venezolanos presentes en las gradas.

«Una cosa que tengo yo es experiencia. Llevo como profesional desde 2003 y ya he vivido todo tipo de situaciones. Me dije que estaba en unos Juegos Olímpicos y que no tenía que escatimar ningún truco, voy a ir a darle con todo. Es loco porque a veces dudas, pero no tenía nada que perder y todo por ganar. Quería demostrarme que podía», explicó Dhers tras colgarse la plata.

Es la tercera medalla, todas de plata, para Venezuela en Tokio 2020, tras las conseguidas por Julio Mayora y Keydomar Vallenilla en la Halterofilia.

AFP