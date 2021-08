Damiano Caruso alcanzó la novena etapa de la Vuelta a España

agosto 22, 2021 - 1:04 pm

El italiano Damiano Caruso se impuso en solitario este domingo en la 9ª etapa de la Vuelta a España, en el Alto de Velefique (sur), cuyos fuertes porcentajes no hicieron vacilar al maillot rojo Primoz Roglic.

Caruso, del Bahrain-Victorious, llegó a meta, luego de más de 70 kilómetros escapado, por delante del líder esloveno del Jumbo y del español Enric Mas (Movistar), 2º en la general.

Etapa 9 – Stage 9 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la espectacular victoria de @CarusoDamiano en el Alto de Velefique gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Damiano Caruso's spectacular victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lePVLYD4k0

— La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021