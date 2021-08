Cuando Yulimar no está saltando (Videos)

agosto 6, 2021 - 10:15 am

Cuando Yulimar Rojas no está saltando, cuando está fuera de la pista es un chica altamente sensible y responsable. En su cuenta de IG se notan sus sentimietos. Le gusta escribir notas con reflexiones y consejos. Es elegante, la estatura hace que se vea grandiosa cuando lleva ropa distinta al uniforme para el deporte.

Aquí uno de sus comentarios recientes:

En el mundo hay personas que para sentirse bien y encontrar placer en sus vidas necesitan hablar o criticar a los demás, siempre habrá una persona diciéndote todo lo malo que hay en ti, a veces hasta en tu propio hogar y es decisión tuya tratar de sacar lo positivo de cada opinión pero lo que importa es lo bueno y especial que ves en ti, querernos es lo que realmente importa aquí no hay personas perfectas solo únicas y lo que nos hace únicos es ser nosotros mismos. El amor propio es el primer paso para la superación en todos los sentidos y aspectos de la vida, solo haz lo que te hace feliz sin darle importancia al que dirán.

Vive y disfruta al máximo, se feliz sin ataduras complejos y barreras, trata de vivir el aquí y el ahora y deja fluir lo que eres y no te límites por nada ni nadie solo así podrás disfrutar plenamente de lo que nos ofrece la vida.

Lucha por cada día ser la mejor versión de ti la vida tiene momentos realmente difíciles, y no siempre tenemos fácil la superación de esos momentos. Es ahí cuando se necesita la máxima fortaleza, sé fuerte valiente y noble especialmente en esos momentos menos agradables, es cuando más fuerzas debemos sacar para seguir adelante. Siempre hay momentos en los que uno necesita recordarse a sí mismo lo mucho que vale. Agradece a Dios siempre por un día más, por tener esa oportunidad de seguir transitando el camino en busca de tu camino, sé constante, paciente y optimista nunca te rindas es solo una cuestión de actitud.