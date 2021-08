Cron y Springer, Jugadores de la Semana en las Grandes Ligas

agosto 9, 2021 - 10:03 pm

El inicialista C.J. Cron, de los Rockies de Colorado, y el jardinero George Springer, de los Azulejos de Toronto, fueron elegidos Jugadores de la Semana en las Grandes Ligas, este lunes 9 de agosto.

Cron tuvo siete días espectaculares al batear para .556 con cuatro jonrones y 16 impulsadas en cinco partidos que jugó.

En la barrida de tres juegos de Colorado contra los Marlins el fin de semana, el veterano también tuvo dos partidos con más de un bambinazo, anotó ocho carreras y 13 empujadas.

El domingo Cron bateó de 4-2 con dos vuelacercas, incluyendo su tercer Grand Slam de la campaña, que fijó un récord en los Rockies.

Con siete empujadas el domingo contra Miami, Cron ahora comparte con el canadiense Larry Walker el récord del equipo con la mayor cantidad de remolcadas (13) en una serie de tres compromisos contra los Marlins.

