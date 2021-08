Cristiano Ronaldo se va de la Juventus

agosto 27, 2021 - 9:29 am

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo «no tiene intención de jugar en la Juventus».

«Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en el Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli», dijo el técnico del club turinés.

Allegri dijo que «Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante»; mientras recalcó que «queda la Juventus, que es lo más importante».

«Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante», afirmó.

Cristiano Ronaldo llegó hoy sobre las 09.20 horas en su coche a las instalaciones del Juventus y tras permanecer cuarenta minutos en el complejo deportivo se marchó sin entrenar después de despedirse de sus compañeros.

Mientras tanto, fuentes italianas han informado este viernes que el astro portugués Cristiano Ronaldo se encuentra a punto de abandonar la ciudad de Turín. El reportero local Gianluca Di Marzio escribió hace pocos minutos en Twitter que el delantero se disponía a abordar un avión.

Por otra parte, Romeo Agresti, corresponsal del club Juventus, compartió una fotografía donde aparentemente se ve a Ronaldo entrando a una aeronave privada. Aún se desconoce su destino.

🛫 Cristiano Ronaldo boarding his private plane to leave Turin. pic.twitter.com/loxirVuA42 — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021

Lea también: Reportan que Cristiano Ronaldo estaría abandonando la ciudad de Turín (+Video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de ESPN