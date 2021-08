Cría de león de 28 mil años de antigüedad es el animal mejor preservado jamás descubierto (+Fotos)

agosto 16, 2021 - 9:10 am

Unos científicos suecos han determinado que Esparta, una cachorra de león cavernario -Panthera spelaea- encontrado en el permafrost siberiano, vivió hace al menos 28.000 años, según un estudio publicado por la revista científica Quaternary.

El ejemplar, encontrado en 2018 en el río Semyuelyakh en la región rusa de Yakutia, está tan bien conservado que se le pueden distinguir sus bigotes, sus dientes e incluso podría tener todavía restos de la leche de su madre.

Esparta no fue la única cría de león cavernario que fue encontrada en la zona. Los restos de Boris, un cachorro macho, se encontraron a 15 metros de distancia de donde Esparta fue hallada, pero no pertenecían a la misma manada: Boris vivió hace 43.448 años.

Los dos cachorros, de entre 1 y 2 meses de edad, fueron encontrados por coleccionistas de colmillos de mamut. A estas crías se le suman otros dos cachorros de león llamados Uyan y Dina, que también fueron descubiertos en la región en años anteriores.

#FossilFriday has to be Boris and Sparta the Pleistocene cave lion cubs, now that they are published. Found just 15m apart, but actually 20,000 years separate in age! https://t.co/z1SKdOOLR9 [Free PDF]. Images by @love_dalen pic.twitter.com/aC87PjBfxP

— Dr Ross Barnett (@DeepFriedDNA) August 6, 2021