Conozca la temible vida del GNB que torturó y grabó al joven Hermis Rivero en Lara

Luego de ser hallado sin vida Yesin Linarez, dentro del Destacamento 12 de Barquisimeto, el sargento fue vinculado a un viejo asesinato.

De acuerdo con medios locales, el militar estaría involucrado en el homicidio de José Luis Castro Figueroa, primer esposo de Luz Celeste Almao, quien terminó siendo la pareja actual del Sargento retirado y quien estuvo presente en la tortura que le efectuó al joven Rivero.

La víctima, quien se dedicaba a la cría de animales, fue ultimado en 2017, por dos sujetos que dispararon contra su vehículo cerca de El Paují.

Aunque se encontraron a los responsables, algunos de los conocidos de Castro señalaron que se trató de un crimen pasional, señaló el medio Caraota Digital.

«Conocidos del productor indican que la víctima fatal estaría saliendo con la novia de uno de los delincuentes; aunque muchos aseguran que una tercera persona está involucrada como autor intelectual», acotó el citado medio.

Pese a que la investigación avanzó contra Linarez, el sargento denunció a la juez encargada por extorsión, librándose así del proceso.

En los últimos días el nombre del sargento salió a la luz pública tras destaparse las torturas a las que sometió a Hermis José Rivero Álvarez.

El joven estuvo a punto de morir a manos del militar y su pareja,Luz Celeste Almao, quienes lo secuestraron, torturaron y grabaron la escena.

El video difundido en redes sociales, mostró cómo el matrimonio hizo partícipe a su hijo menor de edad en el acto violento, lo cual valió su detención.

Hermis José permaneció tres días hospitalizado por las contusiones cerebrales que sufrió; sin embargo, esto no le impidió hacer pública su verdad.

En una entrevista para Infobae, el joven de 21 años comentó que fue forzado por Linarez a subir a su vehículo, sin tener conocimiento de lo que vendría después.

«Me agarra por el cuello y me monta en el carro. Cuando llegamos al frente de su casa, le pregunté qué pasaba y le pedía que me hablara claro», explicó.

Rivero comentó que el militar lo golpeó y lo empujó al interior de la vivienda donde le colocó unas esposas: «Yo le dije que sí, que había estado preso. Me da un golpe, me tiró al suelo… Me dijo que yo estaba metido en un robo que le hicieron a él y que era sospechoso porque me la paso a veces frente de su casa donde tengo una novia».

Sin poder defenderse, Hermis relató como el hijo de Linarez participó en el hecho llevándole a su padre una bolsa que fue utilizada como instrumento de tortura.

«(El niño) me pasa por un lado y dice ¿papá, papá, te busco la bolsa? y él le dijo ‘sí, hijo, búscala’. Y me golpeaba y me ponía la bolsa… No me podía defender», comentó.

La víctima reveló que desde el primer golpe, Luz Celeste, esposa del GNB ya estaba grabando el video.

«Ella fue la que cerró la puerta y empezó a grabar. Desde que entré hasta que salí ella estuvo grabando (…) Falta donde yo me le arrodillo, llorando, diciéndole que me buscara pruebas», señaló.

Tras la violenta escena, Hermis comentó que decidió hacer la denuncia instado por el médico que lo ayudó y su madre, quien además vio el video de la tortura.

«El doctor me dijo ‘ese chamo te trató de asesinar. ¿Y si te pasa algo en la calle te vas a quedar callado? Yo tenía miedo», comentó.

Finalmente, Hermis fue cuestionado sobre su opinión de la muerte de Linarez, a lo que respondió: «Ni es alegría ni es felicidad, porque él era un ser humano también… Yo lo que quiero es justicia».

