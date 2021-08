Conozca a Germán Rosete: exnovio de Osmariel Villalobos acusado de violencia doméstica

agosto 16, 2021 - 12:37 pm

La modelo zuliana, Osmariel Villalobos, denunció este domingo 15 de agosto ser víctima de violencia doméstica.

¿QUIÉN ES GERMÁN ROSETE?

Germán Rosete Llergo, es un archiconocido productor y empresario de origen mexicano, quien trabajó como productor asociado en la producción audiovisual llamada El Cartel de los Sapos en 2011.

Asimismo, tiene casi 10 años como presidente de Cosmos Global Holding una empresa vinculada a los sectores energético, financiero, digital, de cuidado de la salud y de bienes raíces.

Rosete tiene un sitio web donde se define como un «emprendedor en toda regla»; destacando su carácter innovador que supuestamente le ha permitido llevar a cabo con éxito sus proyectos de negocios y apostar siempre por nuevas ideas.

El mismo site explica que Rosete ha incursionado recientemente en proyectos de tecnología en la educación y tecnología médica con el objetivo de contribuir al crecimiento de su país.

El empresario preside una fundación conocida como Better People For the World para ayudar a personas que no pueden costearse algún tratamiento médico.

Además de su mencionada relación con la periodista venezolana, también fue vinculado sentimentalmente en el pasado con la actriz y modelo puertorriqueña, Zuleyka Rivera.

Rosete y Villalobos habrían iniciado su relación cuando coincidieron en un proyecto fílmico en la República Dominicana.

El comienzo de la pesadilla

Osmariel y Rosete tenían pocos meses juntos. Empezó a salir con el empresario Germán Rosete, ex de la periodista venezolana Érika Csiszer.

Érika y Germán acabaron su relación el año pasado y, se especuló fuertemente, que el fin del idilio se pudo haber dado al comienzo del romance con Villalobos.

Este hecho levantó revuelo en las redes sociales, ya que allegados a la periodista cargaron contra la modelo. No obstante, Csiszer, no quiso hacerse eco de los comentarios negativos.

Villalobos publicó un video, en su cuenta de Instagram, para contar la situación que atraviesa desde hace unos días. «Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande de mi vida. Esa persona que juró protegerme y cuidarme, esa misma persona me maltrató», dijo en el video la reconocida modelo.

Durante el mensaje difundido en sus redes Osmariel contó como sufrió el maltrato de su ex, luego de que ella lo descubriera besándose con otra en una discoteca.

Asimismo, destacó que se encuentra afectada física y emocionalmente, puesto a que el hombre la humilló públicamente al dejarla expuesta sin nada de ropa, y no solo eso, hasta la golpeó.

