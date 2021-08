Conoce los 3 vibradores de Deseor que te harán llegar al orgasmo

agosto 13, 2021 - 8:23 am

El orgasmo o clímax sin duda es a los que tanto las personas con vulva como con pene es el punto máximo al que todos queremos llegar cuando tenemos relaciones sexuales.

En este proceso notas como tu cuerpo experimenta demasiadas sensaciones, antes del orgasmo, durante y después del orgasmo, algunas de las sensaciones que suelen sentirse al momento de llegar al clímax son: temblor en las piernas, contracciones o espasmos en el cuerpo y sensaciones como relajación y cosquilleo. Aunque bien lo hemos dicho que cada cuerpo experimenta sensaciones diferentes, estas suelen ser las más comunes.

Pero los orgasmos no necesariamente pasan cuando tenemos relaciones sexuales con alguien, sino que también lo podemos lograr al masturbarnos o utilizar algún juguete sexual, incluso, ¿sabías que estos se alcanzan más rápido cuando uno se auto estimula que estando con la pareja? Pues esto sucede porque nosotros sabemos cuales son los movimientos, estimulaciones, frecuencias o presiones que nos hacen venir, en cambio, si no tenemos una correcta comunicación con nuestra pareja esto puede que nunca llegue a pasar si no toca las zonas adecuadas como a nuestro cuerpo le gusta.

Hoy queremos que conozcas 3 productos de Deseor que sin duda harán que logres llegar al clímax.

Dildo

Este juguete sexual se podría decir que es uno de los dildos clásicos, pero este dildo cuenta con función a control remoto con el cual puedes cambiar ir cambiando las vibraciones ya que cuenta con 7 modos y así tu elijas cual te agrada más o experimentar con todas. Este dildo cuenta con forma real de un pene, tanto en forma y textura, cuenta con una ventosa con la que podrás colocarlo en cualquier superficie lista y usarlo o también puedes ir moviéndolo con tu mano. Está hecho de silicona, por su tamaño y textura y al ser un juguete de inserción puede estimularte perfectamente con el plus de las vibraciones, las cuales podrían hacerte experimentar un gran orgasmo.

Consolador

El consolador/vibrador tiene un diseño super limpio y con formas muy elegantes, está hecho de silicona grado médico, gracias al diseño en curvas sin duda llegarás al clímax pues aparte de la forma también cuenta con 12 modos de vibración, tiene un buen tamaño por lo que podrás estimularte con el como desees, aunque claro también pueden volverlo un complemento de vez en cuando de sus relaciones íntimas con tu pareja. Al tacto es súper suave y recargable, solo cuando se acabe la batería cárgalo por 2 horas aproximadamente y estará listo nuevamente para usarlo.

Succionador

Ya para cerrar con broche de oro esta reseña sin duda que mejor que con un succionador. Este juguete cuenta con doble función, es tanto de uso externo ya que estimula y succiona el clítoris, como interno pues es también un juguete de inserción con la forma ideal para estimular el punto G. Es un juguete de silicona grado médico, cuenta con 10 frecuencias de succión y 10 modos de vibración y lo mejor de todo es que puedes combinarlos.

Los juguetes sexuales no son exclusivos en uso de zonas intimas, sino que también con ellos puedes explorar tu cuerpo e ir encontrar tus zonas erógenas. Recuerda siempre tener un buen cuidado de tus juguetes, una correcta limpieza y un lugar perfecto para guardarlos, todo con el fin de que te duren mucho más y disfrutes con ellos por mucho más tiempo.

