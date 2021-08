Confirman la versión de prueba del tapabocas tecnológico de Razer

agosto 9, 2021 - 6:38 pm

Hace unos meses la reconocida compañía de periféricos gamer Razer anunció uno de sus proyectos más particulares a la fecha, un tapabocas tecnológico con luces RGB. En su momento pareció simplemente una idea descabellada pero el aparato ya fue anunciado oficialmente hoy y hasta tendrá una beta cerrada antes de su lanzamiento.

La noticia se dio a conocer por la misma compañía mediante su cuenta oficial de Twitter, pues compartieron un video anunciando el cambio de nombre oficial y dando a conocer la nueva apariencia del aparato.

Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ

— R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021