Conductor de un bus le negó el ingreso a una joven por tener un top

agosto 10, 2021 - 12:38 pm

Todo un revuelo de connotaciones internacionales tomó la denuncia de una joven, a la que no le permitieron abordar un bus de transporte municipal en Valencia, España.

Se trata de Cristina Durán, quien confirmó que la decisión del conductor se debió al escote que llevaba y “por ofender a los demás pasajeros”.

Los hechos sucedieron el pasado 7 de agosto, en un bus perteneciente a la Empresa de Transportes Municipales (EMT) y la denuncia se realizó a través de Twitter.

La joven vestía un top blanco, tipo brasier blanco, y un blue jean. Incluso se tomó una foto que acompañó con la denuncia.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada”, trinó la joven.

La joven publicó otro mensaje donde explicó que en otros dos buses de la misma empresa sí la dejaron subirse.

La publicación ya cuenta con más de 7.000 interacciones de quienes están a favor y en contra de lo sucedido. Algunos defienden el derecho a vestirse libremente, mientras que otros le piden pudor en público.