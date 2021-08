Condorito, la caricatura chilena más famosa de Latinoamérica y el mundo, cumple 72 años

agosto 6, 2021 - 12:11 am

La caricatura chilena más famosa de Latinoamérica y el mundo, Condorito, cumple este 6 de agosto 72 años. Pese a que su creador falleció en enero de 2000, el famoso cóndor sigue distribuyéndose en 13 países de la región con éxito de ventas.

Todo partió cuando Walt Disney recorrió Latinoamérica a fines de la década del 40 en busca de personajes para su película “Saludos amigos”. En Argentina vistió a Tribilín de gaucho, en Brasil inventó a Pepe Carioca y, cuando le tocó el turno a Chile, el norteamericano pensó en un avioncito pequeño, llamado Pedrito, como el presidente Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, el dibujante chileno René Ríos Boettiger, se percató de que la idea del avión no interpretaba para nada la idiosincrasia de Chile y, como un desafío, se inspiró en el símbolo del escudo, que tiene un cóndor junto a un huemul y creó Condorito.

René Ríos comenzó a darle vida pública a Condorito a través de una viñeta en la desaparecida revista Okey. El éxito fue tan grande, que este peculiar cóndor de Los Andes, comenzó en 1955 a tener su propia revista. Emblema de la picardía chilena, los textos de sus viñetas han ingresado al lenguaje popular nacional. «¡Exijo una explicación!», dicen los chilenos, como Condorito, cuando alguna una situación provoca perplejidad. O el clásico «Plop», la expresión que se utiliza en la revista cuando algo realmente desconcierta a los personajes.

Pero no hay chileno al que otros ciudadanos latinoamericanos no le hayan dicho alguna vez que pensaban que el personaje había nacido en sus respectivos países. Porque en los 66 años que este dibujo se ha publicado, la gente de América Latina lo ha hecho suyo. «Condorito refleja la idiosincrasia de todos los latinoamericanos, porque finalmente nos parecemos: nos tomamos la vida de forma más liviana y somos gente que emprende, con empuje. Si no, no se explica que haya durado 50 años en Argentina y en Perú unos 30», explica Magdalena Aguirre, editora de la revista chilena Televisa.

Asimismo, Aguirre señala que la clave de su éxito es que su humor es blanco: «No utiliza la política ni la religión. No es racista. Condorito se ríe con la gente y no de la gente. Es lo que ha permitido que sobreviva hasta nuestros tiempos, donde la televisión muestra un tipo de humor agresivo y de doble sentido».

Muchos años antes de morir, René Ríos educó a un grupo de dibujantes para que pudieran continuar con su legado. Les corregía hasta que la figura de su historieta quedara perfecta. Gracias a esa decisión, Condorito sigue teniendo vida propia, al margen de su creador, y cada mes se editan tres revistas con material inédito, además de otras dos con recopilaciones.

El País