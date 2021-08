Con un destornillador de estrías le habrían asestado 100 puñaladas a la joven hallada dentro de un congelador en Aragua

agosto 11, 2021 - 3:45 pm

El padre, junto al exesposo de Ana Medina, piden que el crimen cometido en Ciudad Bendita, no quede impune

Tres días después de ser hallada sin vida dentro del congelador de su propia casa, el cadáver de Ana Gabriela Medina Blanco, de 19 años, aún permanecía en la morgue de Caña de Azúcar.

Sin embargo, el pasado martes 10 de agosto, el padre de la víctima, junto a su expareja, se encontraban a las afueras del Senamecf, en el proceso de retirar el cuerpo.

Ambos hicieron un llamado para que este vil asesinato, registrado en la comunidad de Ciudad Bendita, municipio Santiago Mariño del estado Aragua, no quede impune y capturen al feminicida, quien en una nueva revelación del caso se supo que antes de meter el cadáver en un congelador tipo perco, le habría propinado al menos 100 puñaladas con un destornillador de estrías a su víctima, así lo informó El Periodiquito de Aragua

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se encuentran tras la pista del responsable, quien estaría plenamente identificado.

Era dulce

El padre de Ana Gabriela Medina dijo que a pesar de no ser su hija biológica, la crió desde que tenía ocho meses de nacida y la quiso desde entonces.

Declaró que la joven era de carácter afable, criada bajo principios que “humildemente” le inculcaron su madre y él.

Reveló que luego de separarse de la progenitora de Medina, se mudó a Pariaguán, estado Anzoátegui, por lo que “entre la distancia y la pandemia tenía tiempo sin saber de ella”.

Por su parte, el ex poso de Ana Gabriela, señaló que temía que el asesino quisiera atentar contra la hija que tuvo con la joven quien quedó bajo su custodia, así que pidió a las autoridades que capturen al responsable del terrible hecho.

Detalló que la víctima le había entregado a la niña porque se iba de viaje y no se la podía llevar, sin embargo, cree que ella tomó la decisión porque temía por su seguridad.

Un psicópata

“Ella no merecía lo que le pasó, ese hombre es un loco y psicópata, solo alguien sin corazón y sin alma puede hacerle algo así a otro ser humano, por esto pido a las autoridades que no dejen este crimen impune, que ese ser que no tiene nada de humano, pague por lo que hizo”, exigió el padre de Ana Gabriela, en la morgue de Caña de Azúcar.

Irreconocible

Por fuentes policiales se conoció que el homicida le propinó al menos 100 puñaladas a Ana Gabriela Medina en todo su cuerpo, muchas de ellas habrían sido después de haberle quitado la vida.

Según los expertos, los restos de la joven tuvieron que ser sometidos a pruebas odontológicas y antropológicas de tipo no rutinarias, a fin de determinar su identidad, debido a que presentó un avanzado estado de descomposición que impedía la identificación convencional a través de las huellas digitales.

Con información El Periodiquito de Aragua