Con seis ceros menos, salario mínimo será de 7 bolívares ($1.70 y ‘pico’)

agosto 5, 2021 - 5:48 pm

La nueva reconversión monetaria trae un alivio a los sistemas que ya no soportaban tantos números para los montos según los expertos, pero la eliminación de seis ceros dejará el salario mínimo en siete bolívares al que se le deben sumar tres más correspondientes al bono alimentario o cesta ticket, para un total de 10 bolívares digitales al mes para cada trabajador.Esta reconversión entrará en vigencia a partir del primero de octubre, según lo anunciado este jueves 5 de agosto por el Banco Central de Venezuela, es importante recalcar lo que expresó el BCV en el comunicado: «La introducción del Bolívar Digital no afecta el valor de la moneda, es decir, el bolívar no valdrá más, ni menos, solo facilitará, por un tiempo determinado, su uso se está llevando a una escala monetaria más sencilla».

En cristiano, esto quiere decir que el valor del bolívar, calculados en dólares, será el mismo, pero con menos cerosen el caso de la moneda venezolana. Por ejemplo, en este día, la divisa norteamericana cerró la jornada en 4.036.194,85 bolívares soberanos por el BCV. En digitales este pasará a ser 4,036 bolívares (CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS).

Tampoco quiere decir que los precios de los productos bajarán de costo, no, se mantendrán al mismo ritmo y dinámica que marque la moneda estadounidense y el mercado con sus altas y bajas, por tanto si una harina hoy está valorada 0.90 dólares, es decir, en bolívares será 3.672.000,00 y en digitales será 3.67 (TRES BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS).

Los ciudadanos deben lidiar nuevamente con adaptarse a este cambio en la moneda venezolana, que busca incorporar la moneda venezolana a la era digital y hacer más fáciles las transacciones bancarias o pagos electrónicos. Lo que si es una realidad es que el valor del salario con este cambio sigue en menos de tres dólares actuales y eso, por los momentos no variará.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día