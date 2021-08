Chris Donahue, el último soldado de EE.UU. que dejó Afganistán

agosto 30, 2021 - 10:02 pm

Este lunes Estados Unidos completó la retirada de sus soldados de Afganistán, tras 20 años de una guerra que inició con el ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001.

En su cuenta de Twitter, el Departamento de Defensa de Estados Unidos compartió la imagen del último hombre en dejar Kabul. Se trata del mayor general Chris Donahue.

En la imagen compartida por el Departamento de Defensa se observa al soldado caminar rumbo al avión estadunidense que lo llevará de regreso a casa, en Estados Unidos.En la cuenta de Twitter el destacamento resaltó la labor de los soldados estadunidenses en la misión en Afganistán.

Con la retirada, Estados Unidos pone fin a la guerra más larga de la nación norteamericana y cerrando un capítulo de la historia militar que probablemente será recordado por los colosales fracasos, las promesas incumplidas y una frenética salida final que costó la vida a más de 180 afganos y a 13 militares estadounidenses, algunos de ellos apenas mayores que la guerra.

In awe of our Sky Dragon Soldiers.

This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy.

Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M

— XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 30, 2021