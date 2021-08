Chica inglesa de 18 años queda paralizada tras ser drogada en una fiesta (+Video)

agosto 6, 2021 - 7:53 am

Una joven inglesa de 18 años, Millie Taplin, bebió de un vaso con droga en una discoteca de Southend, quedando paralizada durante horas, retorciéndose en la cama del hospital.

La madre de Millie, Claire Taplin, compartía el vídeo de las consecuencias físicas en Facebook con la intención de crear conciencia sobre la posibilidad de ser drogadas en la bebida al salir de fiesta.

Eso fue lo que le pasó a la joven, de 18 años, que había salido de fiesta en una discoteca de Southend, en Essex, Reino Unido, llamada MooMoo. Mientras estaba con sus amigas, un grupo de conocidos se les acercó y uno de ellos le ofreció una bebida.

A mum is warning parents and nightclub goers after her daughter was allegedly “spiked” in a Southend venue, causing her to be rushed to hospital in this shocking state.

18-year-old Millie Taplin was enjoying her first night out in Southend since turning

