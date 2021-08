Charlie Watts es baja para la nueva gira de los Rolling Stones

agosto 6, 2021 - 11:48 am

Si para una banda con una media de edad de más de 70 años ya fue un mazazo tener que suspender su gira por culpa de la pandemia, más lo habrá sido para los Rolling Stones asumir que tendrán que afrontar sus conciertos (al menos los primeros) sin Charlie Watts, su mítico batería durante los últimos 60 años.

El octogenario Watts, el más viejo del grupo, tendrá que tomarse un descanso para recuperarse de una reciente “procedimiento médico”. Según explicó el músico en un comunicado, está “trabajando duro para estar completamente en forma”. “Hoy he aceptado, siguiendo los consejos de los expertos, que esto llevará un tiempo. Por una vez, mis tiempos han estado un poco fuera de lugar”, admitía.

Steve Jordan, amigo de Watts y que ha trabajado en algunos proyectos con Keith Richards, será quien coja las baquetas de los Rolling en Estados Unidos a partir de septiembre. “Realmente esperamos darle la bienvenida a Charlie tan pronto como esté completamente recuperado”, escribía Mick Jagger en las redes sociales.

El propio Jagger ya causó baja durante un par de meses en 2019 cuando le operaron para reemplazar una válvula cardíaca, lo que hizo que se retrasará una gira que el grupo tenía previsto realizar en América del Norte. En el comunicado difundido este jueves se explicaba que el procedimiento al que se sometió el batería fue “un éxito” y que su “recuperación” comenzará en un par de semanas.

“Después de todo lo que han sufrido los fans a causa de la Covid, no quería que todas las personas que tenían un ticket para esta gira sufrieran un nuevo retraso. Por eso le pedí a mi gran amigo Steve Jordan que ocupara mi lugar”, revela el comunicado. El sustituto de Watts afirmaba en el mismo texto que fue “un absoluto honor y un privilegio” que le eligieran y que nadie “va a estar más feliz de ceder su asiento en la batería tan pronto como Charlie diga que está listo para el viaje”.

Charlie Watts, que nació en Kingsbury (Londres) el 2 de junio de 1941 y se unió a los Rolling Stones en 1963, superó en 2004 un cáncer de garganta. Apenas un año después, se fracturó un brazo y varias costillas en un accidente automovilístico en Niza. El resto de miembros de la banda tienen todos más de 74 años. El guitarrista Ronnie Wood es el más joven, Jagger cumplió 78 años hace una semana y Richards le alcanzará en diciembre, conformando la banda más longeva de la historia del rock.

El veterano batería, quizás el miembro más desconocido del cuarteto, no fue el primer percusionista de los Rolling. Watts, que estaba más especializado en jazz, llegó un año después de la creación del grupo para ocupar el lugar de Tony Chapman. “La diferencia con tocar rock and roll era el volumen. Y en el jazz estás más cerca (del resto de la banda)”, admitía en una entrevista con The New Yorker.

Su peor época vital fue en los 80, cuando comenzó con la bebida para acabar en las anfetaminas y la heroína. Esas adicciones casi le cuestan su matrimonio Shirley Ann Shepherd. La posible ruptura, y la posibilidad de tener que alejarse de su hija Seraphine, parece que le hizo recapacitar y comenzar su proceso de desintoxicación.

En más de cinco décadas de trabajo, Charlie Watts ha visto como fallecían algunos exintegrantes de la banda como Brian Jones, mientras daba la bienvenida a nuevos miembros como Ronnie Wood, que llegó a la banda en 1975 en sustitución de Mick Taylor. Pero, como dijo en su día Keith Richards, «no existirían los Rolling Stones sin Charlie Watts».

