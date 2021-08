Charles Bronson, el vengador anónimo, murió un 30 de agosto

agosto 30, 2021 - 12:20 pm

Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson (Ehrenfeld, Pensilvania, 3 de noviembre de 1921 – Los Ángeles, 30 de agosto de 2003), fue un actor estadounidense de origen lituano que interpretaba papeles de «hombre rudo». En la mayoría de sus actuaciones interpretaba a detectives policíacos, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores y «matones» de la mafia.

Charles fue el undécimo de una familia de quince hijos de inmigrantes tártaros lituanos. Trabajó en una mina de carbón, al lado de sus hermanos, para mantener a su familia.

En 1942 fue enviado a combatir contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, en un bombardero. A su regreso, hizo dos años de teatro amateur en Philadelphia, y después obtuvo algunos pequeños papeles enHollywood, como el que realizó al lado de Gary Cooper en You are in the Navy now (1951).

Posteriomente, en su primer matrimonio, con Harriet Tendler, tuvo dos hijos. Después, en 1968, se casó con la actriz británica Jill Ireland, quien fuera varias veces su pareja en la pantalla. Estuvieron casados desde 1968 hasta la muerte de ella, en 1990. Su tercer matrimonio lo contrajo en 1998 con Kim Weeks, que le dio dos hijos.

En 1957, tras varios años de trabajo en papeles secundarios, Charles Bronson obtuvo el protagonismo deMetralleta del director Roger Corman. Gracias a su apariencia ruda y varonil, se especializó en papeles de «duro» y de policía vengador.

Uno de sus papeles más recordados y destacados fue en la película Death Wish (El justiciero de la ciudad en España y El Vengador Anónimo en Latinoamérica), película estadounidense de suspenso de 1974 dirigida por Michael Winner y protagonizada por Charles Bronson.

