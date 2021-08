Bares y restaurantes en EE.UU. reservan mesas para los 13 soldados estadounidenses muertos en el atentado de Kabul (+Fotos)

agosto 29, 2021 - 3:43 pm

Varios negocios en diferentes ciudades de EE.UU. han rendido homenaje a los 13 militares estadounidenses que fallecieron este jueves en el atentado cerca del aeropuerto de Kabul.

Así, en bares y restaurantes se han reservado mesas y 13 cervezas para los fallecidos. En las redes se han compartido imágenes de esas acciones.

Aunque la campaña supone pérdidas, varios propietarios se sienten obligados a honrar la memoria de los soldados. En una entrevista con USA Today, Niko Moulagianis, dueño de un restaurante en Royalton (Ohio), describió su conversación con la gerente: «Ella me dijo: ‘¿Te das cuenta de que es viernes por la noche, verdad?’ Le respondí: ‘Sí, pero ¿te das cuenta de que estas personas no volverán a ver a sus familias?'». Moulagianis agregó que donará un dólar a los familiares de las víctimas por cada cerveza que sirva hasta el 11 de septiembre.

En la cervecería neoyorquina First Line Brewery, los clientes donaron a las familias de los militares cerca de 2.000 dólares desde el viernes.

«Es genial ver que nuestra comunidad apoya a los soldados y a sus familias afectadas. Queremos que sepan que al menos estamos aquí para ellos en cualquier forma pequeña o grande que necesiten», comentó el copropietario del negocio, Michael Maiorana.

A la campaña se han sumado no solo negocios de restauración. Por ejemplo, la peluquería Amstel Barbershop del estado de Delaware reservó una silla en honor a los caídos en el atentado. Una vez más, «Alguien perdió una parte de su familia que nunca recuperará. Sacar 13 cervezas para honrar la vida de esos soldados es lo mínimo que cualquier estadounidense puede hacer en este momento», dijo el dueño, Robert Allen.

Ataque del Estado Islámico

El Estado Islámico del Gran Jorasán, la rama del EI en Afganistán y «enemigo jurado de los talibanes*», se atribuyó el atentado del jueves 26 de agosto.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió vengar los ataques y dijo que ordenó «desarrollar planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones» del movimiento terrorista. El viernes, EE.UU. llevó a cabo un ataque con drones contra un «lugarteniente» del Estado Islámico en el este de Afganistán. El sábado, se informó que en el ataque fueron eliminados dos terroristas de alto perfil.

También el sábado, la Embajada de EE.UU. en Afganistán instó a sus ciudadanos a que abandonaran «inmediatamente» la zona del Aeropuerto Internacional de Kabuldebido a una «amenaza específica y creíble». Previamente el mismo día, Biden afirmó que era «muy probable» que un nuevo ataque al aeropuerto de Kabul ocurriera en las siguientes 24-36 horas.

First Line brewing in Orchard Park, NY wanted to pay tribute to the 13 US servicemen who were killed in Afghanistan on August 26, 2021. They poured 13 cold beers in their honor. The beer is appropriately named “We The People”. .@WGRZ pic.twitter.com/ye1v4oMAxY

— Ben Read (@benphoto716) August 27, 2021