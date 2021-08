Bachilleres venezolanos podrán validar su título en Colombia sin haberlo apostillado

agosto 29, 2021 - 9:23 pm

La Corte Constitucional de Colombia determinó que de manera excepcional y en ciertas condiciones, se puede inaplicar el requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller obtenido en Venezuela.

Tras estudiar una acción de tutela instaurada por una menor de edad nacida en territorio venezolano contra el Ministerio de Educación, la Corte determinó que en los casos en los que la exigencia se vuelva inconstitucional porque viola los derechos del migrante, se deberá aceptar el documento sin previa apostilla.

Esta determinación la tomó la Corte luego de darle la razón a la demandada, que argumentó que el Ministerio de Educación le exigía apostillar el título de bachiller ante las autoridades de Venezuela, como requisito previo para convalidar su diploma en Colombia.

Según una publicación del diario La Opinión, la joven afirmó que para ella era imposible cumplir con el requisito de apostillar el diploma para convalidar su título académico; algo que resultaba imposible por no poder regresar a Venezuela por no contar con los recursos económicos para realizar el viaje, recordando que las autoridades venezolanas en Colombia no tienen representación diplomática o consular.

“La Sala constata que la exigencia del requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller de la accionante implica una afectación desproporcionada de su derecho a la educación. Esto, en la medida en que anula su acceso a la educación superior, por cuanto, en atención a las circunstancias particulares de su caso concreto, no puede obtener su título de bachiller en Colombia”, reza el documento emitido por la Corte Constitucional de Colombia.

Tal Cual Digital