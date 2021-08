Aumenta a 70 el número de muertos tras las inundaciones en Turquía (+Fotos y Videos)

agosto 16, 2021 - 6:52 am

Las inundaciones que devastaron la semana pasada el norte de Turquía dejaron 70 muertos, según un nuevo balance de las autoridades, que siguen buscando a decenas de personas desaparecidas

Según la Agencia gubernamental para la Gestión de Desastres Naturales (AFAD) 47 personas siguen desaparecidos tras las inundaciones acaecidas en regiones próximas al mar Negro, causadas por las lluvias torrenciales.

El lunes, en el distrito de Bozkurt, las excavadoras despejaban árboles, paneles de señalización y otros objetos acarreados por las aguas, según imágenes divulgadas por las cadenas de televisión turcas.

Estas inundaciones, las más letales que haya sufrido Turquía en las últimas décadas, se produjeron en un momento en el que el país se estaba recuperando de grandes incendios que dejaron ocho personas fallecidas y devastaron las zonas turísticas del sur.

Numerosos responsables políticos y asociaciones llamaron al gobierno turco a tomar medidas radicales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que atribuyen estos desastres al cambio climático.

Turquía es uno de los pocos países que no adoptó el acuerdo climático de París de 2015.

Flash floods in Bozkurt, Turkey, sweep away cars and collapse building in Kastamonu Province, near the Black Sea.

Read more here: https://t.co/KkF5lu1Voo pic.twitter.com/zvywryyTsW

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2021