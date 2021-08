«Así como me ves en mi cuenta, esa soy yo»: Salomé cocina celebra 400k en su Instagram

agosto 31, 2021 - 1:53 pm

La chef zuliana, Salomé Mata, ha logrado sumar una comunidad de cuatrocientos mil seguidores en Instagram, compartiendo recetas sencillas y deliciosas.

Salomé comenzó en el mundo culinario sin saber que se convertiría en su gran pasión. Lo que empezó como una manera de prepararse para su matrimonio se volvió para su sorpresa en un nuevo mundo “fue una sorpresa muy grata ya que comencé a conocer un mundo de texturas, colores y sabores. Aprender y entender la alquimia de los sabores” fueron las palabras de la zuliana quien además aseguró que desde que comenzó su viaje por la cocina en 2013 se ha encargado de estudiar y practicar en todo momento.

Mata inició sus estudios en la Escuela Culinaria Le Concasse, donde se expecializó en cocina internacional. En esta escuela, avalada por el Ministerio de Educación, salió certificada como chef internacional. De esta manera, con una práctica exhaustiva, Salome ha logrado entender como mezclando ingredientes y poniéndolos bajo un proceso de cocción, pueden convertirse en grandes platillos.

Por otra parte, Mata aseguró que aunque todo empezó como una manera de adquirir conocimientos y luego se convirtiera en un gran hobbie, no tiene intenciones o el deseo de trabajar en la cocina de algún restaurant. A pesar que actualmente trabaja de la cocina, prefiere estar en una que le permita estar cerca de sus hijas gemelas.

Para Salomé cocina en redes sociales fue importante entender que se hace un trabajo que debe parecerse a su estilo y manera de ser, sin intentar encajar con una sola persona ya que existen millones, ser fiel a su propuesta inicial para poder llegar a la mayor cantidad de personas. “Hay una persona que estudió conmigo en La Universidad del Zulia me escribió un comentario diciendo que se alegraba mucho por lo que estoy haciendo y que la manera en la que me mostraba en redes es exactamente igual a como soy en persona” dijo Salomé, afirmando que quizás muchas personas pueden pensar que ella hace un performance en su cuenta, siendo otra la realidad “así como me ves en mi cuenta, esa soy yo en todo momento”.

Además de ser constante con su contenido, Mata se preocupa por entregar algo de valor a la persona que la está viendo al otro lado de la pantalla “no es solo lo que yo quiera personalmente, es también de lo que la otra persona pueda estar esperando. Hacer recetas accesibles y sencillas para todos, aunque yo quiera hacer recetas complicadas trato de darle la vuelta para que sea algo fácil de preparar”.

Salomé aseguró que a pesar de no haber estudiado repostería, esta área le fascina y describe el hacer un postre como un nuevo experimento. Para ella la repostería es muy matemática y mecánica “si tu colocas la cantidad exacta de grasa, de líquidos y de harina tienes el resultado asegurado”.

Junto a la celebración por el crecimiento de su comunidad en Instagram, Salomé quiere invitar a todos a participar en su primer curso online de arroz quemado a plato soñado. Es un proyecto en el que ha estado trabajando desde enero de este año y está dirigido para cualquier persona, tanto para las que tienen algún conocimiento o experiencia como para aquellas que jamás han cocinado algo. Durante dos semanas van a estar acompañados por ella aprendiendo a cocinar platos reconocidos internacionalmente pero con sabor de hogar y con ingredientes de fácil acceso para todas las personas. La propuesta del curso es que aprendan a diseñar un menú práctico, sencillo y balanceado.

Salomé invita a todos a participar de su curso online y de perder el miedo a emprender, si desean incursionar en el mundo de la cocina tienen que trazar un plan de acción y ser constantes y tener en cuenta que lo más importante es empezar de cualquier manera posible.

