Ashleigh Barty batió a Angelique Kerber y pasó a la final del torneo de Cincinnati

agosto 21, 2021 - 1:33 pm

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, venció este sábado a la alemana Angelique Kerber para avanzar a la final del WTA 1000 de Cincinnati.

La también primera favorita continuó con su firme paso en la cancha para derrotar en sets corridos a la germana con parciales de 6-2, 7-5 en una hora y 16 minutos.

La australiana se se apoyó mucho en su efectivo servicio con el cual se adjudicó 12 aces por solo uno de su rival.

Después de una primera ronda ganada fácilmente, la australiana, de 25 años, tuvo que luchar duro en el segundo parcial para asegurar su cuarta victoria contra dos derrotas en el cara a cara con Kerber, una ex número uno.

Esta será la sexta final de la temporada para la australiana, en la que enfrentará a la ganadora de la otra semifinal entre la suiza Jil Belen Teichmann, quien entró al torneo por la qualy, y la checa Karolina Pliskova, quinta sembrada.

La número uno del mundo, que ha encabezado la tabla de clasificación de la WTA durante las últimas 82 semanas, superó así su actuación del 2019 en Cincinnati, cuando cayó precisamente en esa instancia.

La australiana había eliminado en la etapa previa a la checa Barbora Krejcikova, mientras que Kerber lo hizo sobre la también checa Petra Kvitova, undécima favorita.

Tras no jugar durante la segunda mitad del año pasado, la líder del ránking ha vuelto con éxito. Barty, que no concedió un set en Cincinnati, sale como una de las favoritas para imponerse en el US Open de Nueva York a partir del 30 de agosto, uno de los dos Grand Slam que faltan en su vitrina, ya que ha ganado Roland Garros (2019) y Wimbledon (2021).

👉 Yet to drop a set

👉 Best result in Cincinnati to date

World No.1 @ashbarty will fight for the title after taking out Kerber 6-2, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/IHmBhcu1RK

— wta (@WTA) August 21, 2021