Asesinan a tiros a un hombre mientras realizaba el «Milk Crate Challenge» en EE.UU.

agosto 30, 2021 - 3:17 pm

Un hombre fue asesinado a tiros mientras realizaba el ‘reto de las cajas de leche’ de TikTok con un grupo de amigos en el estado de Maryland (EE.UU.).

La víctima, identificada como Julian Kirkland, de 28 años, fue grabada realizando el desafío mientras escalaba la pirámide de cajas y al completarlo recibió tres disparos de un sospechoso no identificado.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Prince George llegaron a la escena del crimen alrededor de las 8:10 p. m., hallaron al hombre con una herida de bala y lo declararon muerto en el lugar poco tiempo después.

Los detectives del Departamento de Homicidios de la Policía han informado que continúan con la investigación para identificar y arrestar al sospechoso que mató a tiros al individuo y determinar el motivo del delito.

El incidente se registró a unos 4 kilómetros del lugar donde un niño de ocho años falleció la noche anterior tras ser alcanzado por una bala que atravesó la puerta de su casa.

El desafío que llevó a cabo Kirkland comenzó como una tendencia en redes sociales a principios de este mes, donde la gente camina sobre una pirámide inestable de cajas de leche. Sin embargo, TikTok prohibió los videos relacionados con el reto ante el gran número de personas que han sufrido graves lesiones después de caerse intentándolo.

Multiple witnesses tell me a man shot and killed in Prince George’s County last night was part of a group doing the #MilkCrateChallenge They say 28 yr old Julian Kirkland of District Heights(ID’d by police) was participating, taking video when gunman ran up and fired 3 shots pic.twitter.com/C2EdSkFR5l

— Brad Bell (@Brad7News) August 26, 2021