Asesinan a tiros a actor de la Ley y el orden en El Bronx

agosto 17, 2021 - 10:26 am

Un hombre identificado como Jayquan Lewis de 21 años, actor de la Ley y el orden, fue asesinado en Nueva York luego de recibir siete disparos a quemarropa por un hombre al interior de una tienda. El responsable se dio a la fuga tras el crimen.

El crimen quedó grabado en su totalidad en las cámaras de seguridad del recinto. En el video difundido por New York Post y que dura 14 segundos, se ve a Lewis esperando para comprar cuando un sujeto aparece por la parte de atrás de la tienda y dispara directamente al joven, quien cae el suelo y recibe más tiros una vez allí. Las pericias indicaron que Lewis recibió por lo menos tres disparos en el pecho.

En el registro también se puede ver que otro hombre, que esperaba a metros de Lewis para comprar, resultó ileso ya que ningún disparo fue dirigido a él.

Según indicó la policía, Lewis pertenecía a una pandilla y que su asesinato podría tener relación con una disputa en redes sociales: «No tengo ninguna duda de que (la víctima) fue el objetivo. El tipo que estaba a su lado también podría haber sido asesinado fácilmente, pero no fue así «, aseguró a New York Post Joseph Giacalone, profesor adjunto del John Jay College y ex sargento de la policía de Nueva York.

La madre de la víctima, Marisol Sánchez, negó que su hijo tuviera relación con pandillas y aseguró que quería estudiar enfermería. Además, confirmó su gusto por la actuación. Lewis registraba participaciones como extra en «La Ley y el Orden» y tuvo un papel en la película «Joyland» de 2019.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Tele 13 noticias