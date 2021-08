Aseguran que Maduro amenaza con bajarse de la mesa de diálogo por la presencia de Carlos Vecchio

agosto 13, 2021 - 2:22 pm

Carlos Vecchio llegó a México para participar en la mesa de negociaciones con los representantes de Nicolás Maduro.

Esto provocó que los representantes del gobierno amenazaran con abandonar el encuentro, según consignaron fuentes cercanas al diplomático venezolano y también el periodista de Bloomberg Álex Vásquez.

“Tensión en México por la presencia de Carlos Vecchio en la delegación de la oposición para nueva ronda de negociaciones. Representantes de Maduro están negados a sentarse hoy con él, pero la oposición insiste en mantenerlo en la mesa”, manifestó el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

El encuentro mediado por Noruega se celebrará en México, después de un intento fallido en Barbados en 2019. Un año antes, hubo otro en República Dominicana dirigido por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que este viernes por la tarde se dará la “Inauguración del proceso de negociación y diálogo de Venezuela”.

Explicó que a solicitud de las partes involucradas, se seguirán estrictos protocolos de seguridad y sanidad entre los representantes de los medios de comunicación que asistan al diálogo debido a la pandemia. Además, recordó que para el ingreso al lugar de la reunión será obligatorio portar equipo de protección personal (cubrebocas).

Los representantes de la oposición y del gobierno de Maduro que se sentarán en la mesa

Por la oposición estarán:

– Stalin González, de la formación Un Nuevo Tiempo, ex diputado y vocero opositor en los procesos de diálogo de Oslo-Barbados.

– Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Será la voz del líder de ese partido, Henrique Capriles. También es el embajador del llamado gobierno interino en Colombia.

– Gerardo Blyde, abogado constitucionalista, ex alcalde y ex diputado. Tiene diálogo fluido con el gobierno de Maduro.

– Luis Emilio Rondón padre, de Un Nuevo Tiempo.

– Mariela Magallanes, de La Causa R.

– Luis Aquiles Moreno, Sub Secretario General Nacional de Acción Demócrata

– Roberto Enríquez, presidente de COPEI

– Claudia Nikken

– Carlos Vecchio

Por el gobierno:

– Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, ex vicepresidente del poder ejecutivo, ex alcalde de Caracas y ex dirigente del Consejo Nacional Electoral, con estudios de medicina psiquiátrica.

– Héctor Rodríguez, gobernador del estado central de Miranda, ex ministro del Deporte y de la Juventud bajo la gestión de Maduro, de 39 años.

– Nicolás Maduro Guerra, diputado (hijo de Nicolás Maduro Moros).

Infobae