Árbitro de fútbol pide perdón de rodillas tras cometer un error (Video)

agosto 24, 2021 - 6:27 pm

El árbitro Nils Heer protagonizó una de las imágenes más virales del fin de semana tras cometer un error durante un encuentro de segunda división danesa.

El colegiado cortó una ocasión clara de gol en el partido entre el Vendsyssel y el Fredericia en el que olvidó aplicar la ley de la ventaja.

Los aficionados al deporte aplaudieron la humildad del juez, que se lleva las manos a la cabeza y se arrodilla cuando se da cuenta de que el error interrumpió una jugada muy clara del gol.

Si bien el error fue protestado por los jugadores visitantes que contaban con la ventaja en una jugada en la que buscaban el empate, pronto mostraron la comprensión con el árbitro que se lamentaba ante el fallo que había tenido. El encuentro acabó finalmente con un empate por 1-1.

Normalmente el árbitro no suele ser el protagonista de este tipo de acciones en el campo, aunque en otros casos si se han visto imágenes polémicas en las que el comportamiento del juez se ha alejado mucho de la humildad mostrada por Nils Heer en este fallo.

This is crazy … referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO

— Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021