Apareció el cadáver del pescador que lanzaron al agua los piratas de Lago

agosto 13, 2021 - 3:20 pm

Tras dos días de búsqueda, finalmente los pescadores encontraron el cadáver de su compañero, Ender Israel Solano González, de 20 años, quien falleció por inmersión al ser arrojado por delincuentes, cuando fueron atacados para robarle sus pertenencias en medio del Lago y en un enfrentamiento suscitado con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Según familiares, el cuerpo fue rescatado a las 3.00 am y trasladado hasta el comando ubicado en el Puente sobre el Lago.

El hecho ocurrió la noche el miércoles y la desgracia ocurrió cuando la lancha en la que se trasladaba Solano González no encendió el motor y los delincuentes los abordaron. En la embarcación se trasladaban 4 pescadores, quienes fueron lanzados al gua por los piratas, pero solo tres pudieron salir a la orilla.

Ender Israel Solano González residía en el sector El Manzanillo, parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco y pescaba junto a su cuñado en una lancha que te tenían alquilada. No tenia experiencia en la pesca. Solo tenía tres meses laborando, razón por la que quizá no sobrevivió. No deja hijos y llevaba el sustento a casa de su mamá.

«Es una desgracia para esa familia, la pérdida de un joven que hizo pausa en sus estudios para trabajar y poder llevar el sustento a su hogar», puntualizó Edinson Soto, miembro de los pescadores de San Francisco.

Los pescadores piden a las autoridades competentes resguardo y patrullaje en las aguas del Lago porque sus vidas están en peligro.

