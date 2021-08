Andy Murray jugará el US Open tras la salida de Wawrinka

agosto 9, 2021 - 5:51 pm

Andy Murray participará en el US Open después de que el suizo Stan Wawrinka, excampeón en Flushing Meadows, descartó su participación en el torneo este lunes 9 de agosto, debido a que sigue recuperándose de una cirugía de pie.

El escocés de 34 años regresó a la gira en junio después de una ausencia de tres meses por un problema de ingle y avanzó a la tercera ronda en Wimbledon, luego abandonó la competencia en sencillos de hombres en los Juegos Olímpicos de Tokio el 25 de julio, argumentando que sufría una distensión de cuádriceps derecho.

Murray, exnúmero uno de la ATP y que ganó en 2012 el US Open, viene de participar en los Juegos de Tokio, junto a Joe Salisbury, llegando a los cuartos de final.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos también anunció este lunes que la rumana Patricia Maria Tig no estará compitiendo en el último Grand Slam del año debido a una lesión persistente de espalda, y su lugar en la llave será ocupado por la estadounidense Claire Liu.

