Ancelotti: «El Barcelona es uno de los mejores del mundo, con o sin Messi»

«Tenemos que competir contra el Barça y contra el Atlético. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, con o sin Messi», aseguró Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, este viernes 13 de agosto en la previa de su debut liguero.

«Creo que estamos listos para empezar esta competición que es muy importante para nosotros. Como siempre, para el Real Madrid todas las competiciones son importantes. El objetivo es hacer todo lo posible para ganarlas al final», recalcó el técnico italiano, que tiene claro que solo vale ganar en el club blanco.

Después de que el Real Madrid concluyera la pasada campaña sin títulos, solo David Alaba ha llegado al club para reforzar un equipo que también ha recuperado algunos cedidos, como es el caso de Martin Odegaard y Gareth Bale.

«El tema de no inscribir a Odegaard es una circunstancia del momento, no tenemos la posibilidad de inscribir a todos, pero esto mañana puede cambiar», ha explicado Ancelotti sobre la situación del noruego, que a día de hoy no podría jugar en LaLiga y de quien se escuchan muchos rumores sobre una posible nueva marcha del club ‘merengue’.

Quien también está de vuelta esta temporada, tras un paso discreto por el Tottenham, es Bale. «Es un gran jugador que en el último periodo no lo ha hecho bien, puede ser, pero últimamente ha entrenado muy bien», opinó Ancelotti sobre el ‘Expreso de Gales’.

«La plantilla es muy buena, pero el mercado termina el 31 de agosto, es verdad», ha recordado el técnico blanco, dejando abierta la puerta a posibles incorporaciones nuevas en los próximos días. Eso sí, ha reconocido que «la plantilla como está me gusta».

En cuanto al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el que también fuera técnico del PSG durante las temporadas 2011-12 y 2012-13 ha evitado cualquier declaración. «Lo siento mucho, pero de este tema no puedo hablar».

Lo que sí ha hecho ha sido reconocer la falta de gol que tuvo el Real Madrid la pasada campaña. «Es un problema que tenemos que intentar resolver, el año pasado solo Karim marcó muchos goles», dijo el italiano, consciente de que esos goles serán vitales para conseguir los objetivos en una campaña que empieza este sábado contra el Deportivo Alavés.

