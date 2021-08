Amazon anuncia el rodaje de la segunda temporada de «El Señor de los Anillos»

agosto 13, 2021 - 7:06 am

La serie de El Señor de los Anillos en la que está trabajando Amazon Studios ha dado un giro inesperado en la producción de su segunda temporada y ha anunciado que se traladará de Nueva Zelanda a Reino Unido para llevar a cabo su rodaje, aunque se regresará al icónico enclave para llevar a la cabo las postproducción. Así lo han anunciado desde la compañía de forma oficial, anunciando el rodaje de la nueva entrega.

La primera temporada del ambicioso proyecto terminaba su rodaje hace poco más de una semana y, de la mano de la buena noticia, la plataforma de ‘streaming’ anunciaba otra: la serie se estrenaría mundialmente el 2 de septiembre de 2022. La segunda temporada de la ficción, sin embargo, estaba prevista desde bastante antes, puesto que la compañía ya había anunciado de forma oficial la renovación a finales de 2019.

La noticia de que El Señor de los Anillos abandona Nueva Zelanda resulta tan sorprendente como decepcionante, especialmente para los seguidores de la franquicia cinematográfica construida en torno a la famosa obra de J.R.R. Tolkien, puesto que Nueva Zelanda ha albergado la Tierra Media desde que Peter Jackson rodó la primera película, El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo hace ya 20 años.

En resumen según ha confirmado Amazon: la preproducción de la segunda temporada de la serie Original sin título de El Señor de los Anillos empezará a inicios de 2022, se rodará en Reino Unido durante los siguientes meses y la post-producción continuará en Nueva Zelanda hasta junio de 2022.

Un icónico miembro del elenco de la trilogía de El Señor de los Anillos, Elijah Wood, encargado de interpretar a Frodo Bolson, ha reaccionado rápidamente a la noticia y lo ha hecho llevándose las manos a la cabeza. O algo parecido, puesto que lo que ha usado ha sido el emoji de la mano en la cara como muestra de exasperación o incredulidad.

De igual modo, la reacción en redes no se ha hecho esperar, con algunos comentarios tan ingeniosos como el de un usuario que recordaba que «todos sabemos que la Tierra Media está en Nueva Zelanda».

No es la primera vez que Wood se refiere a la serie de Amazon. El pasado mes de febrero declaraba en una entrevista con Empire que, a su modo de ver, la ficción no era El Señor de los Anillos: «Encuentro extraño que hablen de ella como El señor de los anillos porque no es El señor de los anillos. Tiene lugar en la Segunda Edad de la Tierra Media».

Por otro lado, aunque un año nos separa del estreno de la serie que podría ser el mayor bombazo televisivo de la nueva década, el anuncio de la fecha de estreno llegó acompañado de una primera imagen que ponía los pelos de punta y no dejaba lugar a dudas de que los involucrados en el proyecto habían puesto toda la carne en el asador.

No obstante, los detalles que conocemos siguen siendo muy escasos y lo único 100% seguro puesto que forma parte de la descripción oficial de la serie es que su trama transcurrirña en «la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien» y que la historia comienza en un momento de paz relativa, miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.

En este escenario, un grupo de «personajes, conocidos y nuevos, se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media».

También seguimos sin conocer detalles sobre los personajes, aunque sí los actores que conforman el elenco al completo y se espera que la historia este relacionada con el momento en que el Anillo Único fue forjado y el ascenso inicial de Sauron al poder.

Lea también: El padre de Britney Spears aceptó renunciar a la tutela de la cantante

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Sensacine