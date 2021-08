Alicia Machado levanta polémica al besar a comediante mexicano en Masterchef (+Video)

agosto 30, 2021 - 2:25 pm

Luego de la polémica con su compatriota Gaby Spanic, Alicia Machado sigue siendo noticia al ponerle picante a Masterchef versión México al estamparle un beso al comediante Tony Balardi.

Alicia Machado, alborotó la versión mexicana del concurso tras haber protagonizado una de las escenas más llamativas del capítulo más reciente, pues habría besado en la boca al comediante mexicano Tony Balardi en el preciso momento en que los jurados estaban calificando su platillo.

El inesperado beso ocurrió cuando el chef Adrían Hererra bromeaba sobre la conexión que hubo entre la ex miss Universo venezolana y el comediante mexicano. “Es cierto que la quieres tanto, quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”, señaló el jurado en la transmisión.

Sin mediar palabra Alicia Machado agarró la cara del mexicano Toni Balardi y lo besó, causando risas, asombro y aplausos entre los mismos participantes y el jurado.

Después de haber terminado el programa le preguntaron las razones por las que se motivó a dar el beso. “Tony es un gran comediante y a mi también me gusta mucho la comedia, entonces era como muy bonito que hiciéramos como ‘link’, y aparte los jueces me pidieron un beso y yo no se lo voy a negar”, afirmó.

También dijo que quería a Balardi de compañero de equipo porque tiene el sazón característico del pueblo mexicano, pues el reto estaba basado en un platillo tradicional de ese país inspirado en el territorio de Xocimilco.

Cabe resaltar que Alicia Machado salió de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en medio de una polémica con la cantante Marbelle, quien la acusó de ser una proxeneta por medio de una publicación en Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ (@masterchefmx)

