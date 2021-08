Alex Rodríguez, Albert Pujols y Dave Ortiz, latinos del club 500, felicitaron a Miguel Cabrera (Video)

agosto 23, 2021 - 9:56 am

Los dominicanos Alex Rodríguez, Albert Pujols y Dave Ortiz, miembros del club 500, se pronunciaron tras el jonrón número 500 de Miguel Cabrera.

El venezolano fue felicitado por estos tres latinos que lograron batearon 500 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas. Los quisqueyanos Sammy Sosa, Manny Ramírez y el cubano Rafael Palmeiro son los representantes de Latinoámerica con cinco centenares de tablazos en el Big Show.

Leer más: Miguel Cabrera tras su cuadrangular 500: «Me quité un gran peso de encima»

En el video difundo por el conjunto bengalí no solo se observan a los dominicanos sino también otros miembros del selecto club 500 como Jim Thome y Gary Sheffield. Ken Griffey Jr. también envió su felicitación por el Twitter de Marineros de Seattle.

From one member of the 500 Home Run Club to the newest…

Ken Griffey Jr. sends his congratulations to @MiguelCabrera! pic.twitter.com/vfHqHiMPp5

— Seattle Mariners (@Mariners) August 23, 2021