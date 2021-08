Alejandro Valverde se retira de la Vuelta a España tras fuerte caída (Video)

agosto 21, 2021 - 10:11 am

El veterano ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) tuvo que abandonar este viernes la Vuelta a España después de una fuerte caída a 41 kilómetros de la meta de la 7ª etapa.

Cuando acababa de realizar un ataque en compañía del ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) para escaparse del grupo del maillot rojo, Valverde (41 años) se salió de la carretera en una curva, en el descenso del Port de Collao (2ª categoría).

El vencedor de la Vuelta a España-2009 intentó volver a su bicicleta tras ser examinado por los médicos, pero tuvo que parar cuatro kilómetros más tarde, hundido y en lágrimas.

El campeón del mundo en 2018 se despide de la peor manera de su 15ª participación en la ronda española.

Aunque en una primera exploración se había descartado alguna fractura, el ciclista, que sufría dolores persistentes, se sometió a nuevos exámenes que terminaron por revelar una rotura de la clavícula derecha, dijo este viernes por la noche su equipo en un comunicado. El ‘Bala’ se operará el sábado en Murcia, precisó el Movistar.

🎥😥 @alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!

🇪🇸 Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! 🙌#LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU

— La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021