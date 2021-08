Alcaldesa Francisca Tachy Oberto: En Dabajuro masificaran vacunación contra Covid a mayores de 60 años y embarazadas

agosto 25, 2021 - 9:54 am

La vacunación contra la Covid en Dabajuro, prevee masificar la atención a mayores de 60 años y a embarazadas, una vez que reciban el mensaje que le asigna su cupo, mediante el trabajo de calle de líderes y lideres, quienes incentivaran el registro en las plataformas asignadas por el Gobierno Nacional.

El anuncio lo hizo Francisca Tachy Oberto, alcaldesa del municipio Dabajuro, en la cadena semanal que transmite para informar avances de su gestión y las medidas de control ante la pandemia.

Destacó la alcaldesa Oberto que desde el 9 de julio hasta el 24 de agosto se han inmunizado 13.112 personas, de las cuales 7.894 son del municipio Buchivacoa y 5.218 residentes de Dabajuro. «Tenemos una población de 30 mil habitantes, hasta ahora el promedio de vacunados está en un 35% en los mayores de 18 años y espero que pronto llegue al 60%».

Se mantienen los puntos de vacunación en la terminal Pariente Marín, para los del municipio Buchivacoa; mientras que los residentes de Dabajuro recibirán la dosis en el Teatro Marlen Vidal. El horario para todos es de 8 am a 11 am. En ambos centros de vacunación se cumplen las medidas de bioseguridad y se atenderá por orden de llegada. Resaltó que la vacuna es gratis y es un beneficio garantizado por el Presidente Nicolás Maduro, el ministro de Salud Dr. Carlos Alvarado, el Gobernador de Falcón, Víctor Clark y la Autoridad Única de Salud, Jesús Osteicochea.

Aprovechó la alcaldesa Oberto para reconocer el noble servicio que presta el personal que labora en los centros de salud: Hospital José Enrique Zavala, Asic Doña Inés de Reyes y el SRI, coordinados por la Dra. Eddy Chirinos y el apoyo de los pasantes de medicina de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, de las iglesias, de los comerciantes y del poder popular.

En cuanto al suministro de medicamentos indicó Tachy Oberto que la semana pasada se atendieron 435 personas, quienes recibieron 21.183 medicinas para diversas patologías; se entregaron 30 bombonas de oxígeno entre pacientes del SRI y de otros que están en sus casas. Se cumplió con la entrega de combos de alimentos en las bases de misiones.

Se mantiene apoyo semanal a los pacientes de hemodiálisis, recordó la alcaldesa Oberto, que los lunes, miércoles y viernes se les garantiza el transporte gratuito a Coro y cuando hay disponibilidad se le donan medicinas.

La alcaldesa Tachy especificó que por sospecha de Covid acudieron 110 personas al servicio de triaje respiratorio y los casos comprobados indican que hay 72 casos activos leves, 22 casos activos moderados, 8 activos críticos y 9 fueron dados de alta. A Coro fueron referidos 4 personas y lamentablemente hubo 1 fallecido, razón por la cual expresó sus condolencias a los familiares.

Para continuar la batalla contra el virus es necesario mantener medidas de control que regirán para el comercio de lunes a sábado hasta las 4 pm; a partir de esa hora es radical estricto y se sugiere que nadie salga de sus casas hasta el lunes a las 6 am. El delivery funcionará de lunes a sábado de 6 pm a 10 pm, solo para comida rápida y panaderías. El domingo es cierre total, esto incluye a servicios religiosos, actividades deportivas y culturales, precisó la autoridad municipal.

Finalmente Tachy se refirió a una reunión con los organismos de seguridad y allí acordaron aplicar correctivos a quienes incumplan las medidas, en el caso de quienes tengan vehículos y violen las normas la unidad pasará a Fiscalía, de allí decidirán los procedimientos por cada caso. Reiteró que el control se hace ante la necesidad de una máxima prevención, para reducir el número de contagios y decesos.

(Alcaldía de Dabajuro-Mippci)