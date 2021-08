Al menos 10 mil productores en Mérida han sido afectados por las fuertes lluvias

agosto 30, 2021 - 9:40 pm

La Sociedad de Productores del municipio Miranda, en el estado Mérida, indicó este lunes que al menos 10 mil productores se han visto afectados por las intensas lluvias registradas en la entidad en las últimas semanas.

Durante una entrevista ofrecida a Unión Radio, el presidente de la sociedad, Andrés Eloy Ramírez, también hizo mención sobre la incomunicación en las vías, producto de los derrumbos y escombros, e indicó que los productores han perdido sus cosechas.

“No tienen cómo sacar sus cosechas a la ciudad. Los productores han botado sus cosechas, no por no venderlas, sino por no tener cómo sacarlas a la ciudad y el tema combustible”, dijo Ramírez.

Los rubros más afectados son: cebolla, papa, tomate, zanahoria y algunas hortalizas que se producen en los pueblos del Sur.

Al menos 20 muertos e importantes daños han provocado las torrenciales lluvias registradas en Mérida.

Tovar es uno de los tres municipios de la entidad azotados por los aguaceros del pasado 23 de agosto.

Con información de Unión Radio