Aída Cortés relató cómo descubrió que el papá de su hijo la traicionó con su amiga

Aída Cortés es reconocida porque es la colombiana que más dinero gana gracias a su contenido en la plataforma de OnlyFans, donde obtiene ingresos por más de 120 millones de pesos mensuales.

La vida sentimental de esta mujer de 25 años estuvo marcada por la traición que tuvo de parte de esa persona, que era uno de sus jefes cuando ella se dedicaba al oficio de modelo webcam.

Este relato hace parte de la promoción de su nuevo libro ‘La vida de una modelo webcam’, en una situación que contó en detalle durante una entrevista con revista Semana.

El padre del hijo de Cortés también trabajaba en la industria del contenido para adultos y decidió participar en varias de esas producciones con otras mujeres, una de ellas, una cercana de la santandereana.

“Yo era una niña, me la pasaba trabajando, encerrada, tratando de hacer una meta, pensando que tenía al mejor hombre del mundo, que era juicioso y cuando me encuentro con toda esta realidad fue un balde de agua fría total”, relató.

Cortés, que ahora se prepara para vender réplicas de sus partes íntimas, afirmó que descubrió la relación luego de que esa mujer, que consideraba su amiga, le contó lo que pasaba.

“Me dijo que no era nada personal pero que me quería contar porque era mi ‘amiga’ y yo ni sabía qué decirle porque fue muy decepcionante para mí la situación, sobretodo por parte de ella porque me crié con ella en el colegio”, explicó.

La santandereana dijo que lo que hicieron la mujer y el papá de su hijo fueron escenas sexuales que les pedían los usuarios por medio de la webcam, situación que hizo el hombre con varias modelos.

Aseguró que su novio en esa época nunca le contó y que si bien fue un choque muy fuerte para ella, la concentración en su trabajo hizo que el dolor fuera menos intenso.

