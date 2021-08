Ahymara Espinoza se ganó el respeto y admiración de Venezuela tras su participación en Tokio 2020

agosto 2, 2021 - 6:43 pm

Ahymara Espinoza demostró que no necesita ganar una medalla para sentirse ganadora en unos Juegos Olímpicos tras competir en Tokio 2020.

La venezolana con mucho sacrificio y esfuerzo se ganó su boleto a la cita olímpica sin contar con ninguna ayuda económica. La atleta del lanzamiento de bala entrenaba por sus propios medios en un casa y en el estadio de béisbol de Balovento.

Hoy está debutando la balista Ahymara Espinoza y sin importar el resultado que logre en #Tokio2020, ella ya es una campeona. Tuvo que practicar sola en #VEN. Se grababa a sí misma para poder mejorar. También costeó por su propia cuenta los zapatos que necesita para competir pic.twitter.com/4exbHACPod — Jackelin Díaz (@JackelinDz) July 30, 2021

Mañana debuta Ahymara Espinoza en lanzamiento de bala y solo hay que aplaudirla. Logró la clasificación a pesar de estar entrenando en un estadio abandonado de Barlovento durante los últimos años luego de dar clases de educación física en la escuela. pic.twitter.com/KBci784BKU — Diego Vivas (@diegovivas) July 29, 2021

Espinoza, de 36 años, clasificó a los JJOO como la número 31 del raking mundial, y en Tokio 2020 pudo terminar en la posición 25 a pesar de no tener un entrenamiento de élite como lo tienen Yulimar Rojas, Daniel Dhers, entre otros.

Ahymara Espinoza contenta por su participación en Tokio 2020

«Me siento contenta de poder representar a mi país, me siento ganadora, campeona, pasé por muchas circunstancias de vida para poder llegar a dónde estoy y eso me satisface», destacó la deportista barloventeña, que registró 17.17m, 16.74m y 16.50m en sus tres intentos.

«A Venezuela le digo que aún queda mucho de mí. Me siento triunfadora de haber llegado a este punto, lamentablemente no se dieron las marcas que quería, pero agradezco todo el apoyo que me brindó el país», agregó.

La mirandina tuvo que regresar a Venezuela durante la pandemia, ya que no contaba con los recursos para seguir en Eslovenia, donde vivía su entrenador.

La oriunda de Rio Chico tuvo que manejar un taxi, daba clases de educación física y vendía licor para poder ayudar a su familia, y cobrar sus zapatos especiales para su disciplina.

Tras su participación en Tokio 2020, Ahymara Espinoza se preparará para participar en el Mundial del lanzamiento de martillo, que se disputará en 2022

Ahymara Espinoza registró 17.17 en su mejor impulso y no alcanzó a estar en la final de impulso de bala femenina en Tokyo 2020

–#VenezuelaEnTokyo pic.twitter.com/dRGyF03lCK — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) July 30, 2021

