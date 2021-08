Afganos huyen despavoridos tras la toma del poder de los talibanes (+Videos)

agosto 15, 2021 - 2:52 pm

Los vuelos comerciales de entrada y salida hacia el país fueron suspendidos, solo se les permite la salida a los vuelos militares.

Luego de la renuncia y huida del país del presidente de Afganistan, Ashraf Ghani, y que el movimiento talibán se apoderara de la capital, comenzó el desespero en las calles de Kabul, donde las embajadas internacionales fueron desalojadas, así como muchos turistas y afganos decidieron salir lo más pronto posible de la ciudad.

Los videos en redes sociales sobre la salida atropellada de los habitantes no se hicieron esperar, el aeropuerto está abarrotado de diplomáticos y personas en general para salir de la nación, todo esto en medio de un ataque de disparos y detonaciones contra las instalaciones por parte del frente talibán.

Horas antes, los Estados Unidos había decidido repatriar sus tropas, diplomáticos y connacionales, con el argumento de evitar una nueva guerra.

BREAKING: Chaos at Kabul Airport in Afghanistan as hundreds try to flee the country as soon as possible. pic.twitter.com/jwui8bjbFs

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 15, 2021