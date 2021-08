Acusan a una agencia publicitaria de Maracaibo de “explotar” a sus trabajadores y las redes se encienden

agosto 17, 2021 - 2:23 pm

Múltiples denuncias en contra de la agencia MDN Publicidad, ubicada en Maracaibo, se hicieron relucir y encendieron las redes sociales, específicamente en Twitter.

Explotación laboral, tratos homofóbicos y racistas, humillaciones y bajos salarios, son algunas de las quejas y denuncias que expusieron ex trabajadores de la agencia, alegando que “la hipocresía, la falta de respeto y de consideración” era el pan de cada día mientras laboraban en la empresa.

A través de la cuenta en Twitter del periodista “Pico” Suarez se conocieron las incontables denuncias hacía la empresa, en donde diferentes extrabajadores contaron sus experiencias de manera anónima.

Entre las denuncias, una de las más impactantes, se encuentra la de un joven que asegura que fue discriminado por su orientación sexual. “Me dijeron que no podía hablar de mis gustos personales, no podía comentar nada sobre mi relación”, expone el joven en uno de los mensajes publicados por Suarez.

Así mismo, un manifiesto de otro extrabajador explica que en la agencia no se respetan los días libres del empleado, comenta que, al terminar la jornada laboral, la cual comenzaba a las 8:00 am y terminaba a las 5:00 pm, y al llegar a su hogar, era forzado por parte de la agencia a trabajar hasta tardes horas de la noche aun sabiendo que su horario laboral había concluido. También, según el testimonio, eran obligados a trabajar sábados y domingos, sin descanso alguno.

Por otra parte, entra tantas denuncias, los exempleados afirman que, a la hora de prescindir de su contrato, la agencia los obligaba a redactar y firmar una carta de renuncia para así evitar cancelar la debida liquidación del trabajador.

Abusos y humillaciones son las constantes entre las denuncias, la cual destaca una en específico; un exempleado relata como el siendo un diseñador gráfico recibió maltratos y comentarios despectivos sobre su profesión, comentarios como: “los diseñadores son unos analfabetas publicitarios” y abusos como forzarlo a trabajar aun estando enfermo son los que más destacan en esta lamentable experiencia.

La agencia se pronunció al respecto, y acusó al periodista “Pico” Suarez de crear una campaña negativa en contra de la empresa, a lo cual el periodista respondió que el motivo de la exposición de las experiencias de los extrabajadores consiste en erradicar los abusos que, presuntamente, se viven en la empresa, por lo tanto, dejó claro que su intención no es que la agencia cierre sus puertas, si no que respeten a sus empleados, al no negarles sus días de descanso y que obtengan una remuneración acorde a la exigencia laboral.

No me creerán si les digo que ya son tres los mensajes que he recibido como este. De verdad: dejemos de romantizar los ambientes tóxicos. «Sacrificarte» para ser un «mejor trabajador» no es sano y peor aún, que sea la misma agencia quien promueva estos valores: 🤡. pic.twitter.com/wjyFZCeIKA — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

Es que todos son iguales, no entiendo, aplican la misma técnica para todos: pic.twitter.com/WgXIzcaeiq — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

Según el director de la agencia, sus empleados ganan por encima del salario mínimo, suficiente argumento como para NO pagar días feriados o vacaciones: pic.twitter.com/K8byXLRQRA — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

Esta persona también recibió “sugerencias” discriminatorias en cuanto a su orientación sexual: pic.twitter.com/6WdTWizGwH — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

Esta es la otra cara de la misma experiencia racista pic.twitter.com/G6TFEjrrPJ — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

El último mensaje me confirmó lo que ya todos sabemos: pic.twitter.com/AjGaHXUtCz — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

También pidió que levantarán la mano quien se sintiera inconforme sobre cualquier situación… Por obvias razones, nadie la alzó. Luego hizo mofa del ambiente tóxico que se vive e instó a aquellos que se fueran a otro lado “ya que en cualquier sitio pagan $120 al mes”. — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

No en vano me han llegado más de 150 testimonios, unos muy similares y otros con repercusiones un tanto delicadas. Por lo pronto sigo abierto a quienes se deseen manifestar. — Pico Suárez (@picosuarez) August 11, 2021

