Actor de General Hospital murió en medio de la grabación de una película

agosto 2, 2021

Jay Picket, el famoso actor de soap operas norteamericanas como General Hospital, Port Charles y Days of Our Lives, falleció de pronto el pasado viernes 30 de julio, mientras se encontraba trabajando en el set de su último proyecto, la película Treasure Valley.

«Todavía no hay una explicación oficial para saber la causa de su muerte, pero al parecer puede haber sido un ataque al corazón», aseguró el director del film, Travis Mills en su página de Facebook el domingo.

«Muchos de Vds. ya saben acerca de la tragedia que sucedió hace dos días. Jay Pickett, nuestro protagonista, escritor, productor y creador de esta película, falleció de pronto cuando estábamos en la locación preparándonos para filmar una escena», escribió todavía consternado por lo sucedido.

Todas las personas presentes hicimos lo imposible para mantenerle con vida. Nuestros corazones están destrozados y lo sentimos muchísimo por su familia, quien está devastada ante esta impactante tragedia», aseguró.

«Era amable, dulce y generoso. Uno de los mejores actores con los que he trabajado y fue un honor colaborar con él. Cualquiera que lo conociera, aunque fuera por unos breves momentos, sentía su calidez humana y su maravilloso espíritu. Ahora mismo se me hace difícil decir nada más. Sus amigos más cercanos me dijeron que se encontraba feliz rodando Treasure Valley y mi mayor deseo es que de verdad lo fuera. Murió mientras hacía lo que más amaba: actuar, montar a caballo y hacer películas. Y era magnífico», finalizó.

Compañero y amigo de Pickett, el actor Jim Heffel escribió que el actor «murió montado a caballo, a punto de echarle el lazo a un novillo» y así se despidió del fallecido: «ayer perdí a un buen amigo y el mundo perdió a una gran persona. Jay Pickett decidó cabalgar hasta llegar al cielo: él escribió la historia y era el protagonista. También era coproductor junto a Vernon Walker y yo. Le extrañaremos mucho. Cabalga como el viento».

El actor deja mujer y tres hijos.

People en español