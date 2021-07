Yulimar Rojas ya llegó a Tokio: «Voy con todo por el oro»

julio 24, 2021 - 9:16 am

La venezolana Yulimar Rojas arribó en la tarde del viernes 23 de julio a Tokio para competir en los Juegos Olímpicos 2020.

Rojas confirmó por sus redes sociales su llegada a la capital japonesa, donde buscará ganar la medalla de oro en la disciplina de salto triple. La criolla colgó una imagen junto a su entrenador Iván Pedroso tras encontrarse en suelo nipón.

«Estoy muy contenta de estar aquí en Tokio, de estar en mis segundos Juegos Olímpicos, con ganas de darlo todo y de dejar a mi país en alto», comentó la cararqueña.

La reina del salto triplese perdió la ceremonia inaugural de los JJOO, donde la atleta era la abandera de la delegación venezolana. «Yulimar tuvo algunos inconvenientes con el vuelo, hoy arriba al país y eso también le va a dar a la selección nacional un empuje y dinamismo. Ella es una esperanza en estos Juegos Olímpicos», había señalado a primera hora del día en Japón el presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), Eduardo Álvarez, en la zona mixta de las instalaciones olímpicas de esgrima.

«Estoy muy contenta con todo el apoyo que estoy recibiendo de parte de todos, incluyo a todo el mundo y todos los mensajes que me llegan. Me ponen muy feliz y me motivan. Estoy contentísima de sentir esta adrenalina y de compartir con mis compañeros», apuntó.

Yulimar Rojas participará en los JJOO de Tokio 2020 el próximo viernes 30 de julio en eliminatoria en salto triple (6:05 am a 8:00 am, hora venezolana). La final de la prueba se disputará el domingo.

«Estoy contenta de estar aquí en Tokio, en mis segundos Juegos Olímpicos, de estar con esas ganas de darlo todo. Contentísima de sentir esa adrenalina», concluyó.

