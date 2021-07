Yo pensaba que no me iba a robar tanto el corazón: Adamari López presume de su inseparable compañía

julio 19, 2021 - 11:34 am

En junio de 2020, Adamari López compartió emocionada a través de las redes sociales la llegada a su hogar de Ava, una hermosa perrita que trajo mucha felicidad a sus vidas. Desde entonces, y ya ha transcurrido un año, el peludito animal de cuatro patas se ha convertido en un miembro más de la familia que se ha robado por completo el corazón de la presentadora, como reconoció la propia Adamari en un reciente video que publicó en Facebook.

«Yo pensaba que no me iba a robar tanto el corazón, que ya no le iba a hacer tanto caso y a veces me tiene ahí enamorada de ella», aseveró la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) a casi dos meses de haber anunciado su separación de Toni Costa.

La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor, que recientemente se reencontró en Miami con su ‘amiga y rival’ Ludwika Paleta a 20 años del estreno del exitoso melodrama de Televisa, admitió que la mascota se ha vuelto su inseparable compañera, hasta el punto de que no le agrada demasiado salir de su casa sin ella.

«No me gusta dejarla solita en la casa, si vamos a salir y gracias a Dios aquí en Estados Unidos, en Miami, permiten llevar a los animalitos a muchos lugares de comida o donde uno va y ella se la pasa increíble, no le encanta el calor, pero se ha convertido en un miembro de la familia que todos consienten […]», compartió Adamari, quien no ha dejado indiferente a nadie con los looks que luce cada mañana en el programa matutino de la cadena hispana.

La presentadora, que cuenta con más de 5 millones de seguidores solo en Instagram, resaltó que «tener una mascota es una gran responsabilidad», por lo que pidió a sus seguidores ser conscientes de la responsabilidad que implica tener una antes de regalarla.

«Nunca regalen una mascota si ustedes no entienden que la persona desea ese animal porque lo más feo es que uno tenga un animalito y que después diga ‘no me interesa’ y lo deje en algún lugar, por eso hay tantas perreras y tantos refugios de animales porque la gente o los maltrata o se quieren deshacer de ellos después de tenerlo y esto es para toda la vida», señaló.

«Esto pasa a ser parte de la familia y es como un hijo […]», agregó.

People