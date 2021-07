Victoria Salcedo Miss Ecuador vive con las alas del alma (Video)

julio 19, 2021 - 2:21 pm

Victoria Salcedo perdió sus brazos y una de sus piernas tras un infortunado accidente que sufrió cuando tenía apenas 5 años. Sin embargo, ello no le impidió estudiar en la #universidad y presentarse al concurso de #belleza de Miss #Ecuador.

Victoria Salcedo tiene 25 años y desea convertirse en la nueva Miss Ecuador, sin que su cuerpo sea un impedimento, pues la joven sufrió un accidente que la dejó sin brazos y sin una pierna.

Esta joven es una de las 22 candidatas en el certamen de belleza ecuatoriano, a través del cual desea dar un ejemplo de igualdad y fortaleza para superar cualquier dificultad, como ella lo hizo el día que perdió sus extremidades.

Según medios locales, fue hace 20 años cuando a Victoria Salcedo le amputaron sus dos brazos y la pierna izquierda, luego de recibir una descarga eléctrica en su casa.

La modelo aprendió a vivir con su discapacidad física y decidió inscribirse al concurso de Miss Ecuador para cumplir otra de sus metas, como lo ha hecho en otras ocasiones.

He aprendido desde muy pequeña a ser, de cierta forma, independiente. Siempre me ha gustado tratar de hacer las cosas por mí misma y lo he logrado.

Aunque al principio pensó que no recibiría el apoyo de las personas, en sus redes sociales los internautas le dejan mensajes de apoyo y muestras de cariño, por lo que se siente confiada de poder ganar el concurso de belleza.

“Siempre podemos hacerlo, solo hay que tomar acción, creérnosla y salir a pelear por lo que queremos”, dijo Victoria Salcedo durante una entrevista con un medio local.

