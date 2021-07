Verstappen domina los primeros ensayos libres en Silverstone

julio 16, 2021 - 1:40 pm

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, dominó ampliamente la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba de la temporada, este viernes 16 de julio en el circuito de Silverstone (5,891 km).

Se trata del arranque de un fin de semana inédito: con esta sesión de ensayos, la F1 se lanza a un nuevo formato testado tres veces este año, con la sesión de clasificación el viernes por la tarde y la primera carrera esprint clasificatoria el sábado. Antes del Gran Premio del domingo.

El formato cambia, pero el favorito sigue siendo el mismo antes de las clasificaciones (17h00 GMT), que determinarán el orden de la parrilla de la carrera esprint.

Verstappen relegó en estos libres a 779 milésimas de segundo a su primer perseguidor, Lando Norris (McLaren).

El público local pudo disfrutar de esa actuación del británico Norris, pero el inglés al que todos esperaban era Lewis Hamilton. La estrella de Mercedes, derrotado en las cinco últimas carreras -cuatro de ellas con triunfo de Verstappen-, ‘apenas’ pudo tener el tercer mejor crono, a 780 milésimas. Hamilton ha ganado siete veces en Silverstone, un récord.

