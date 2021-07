Verstappen calificó como peligrosa la maniobra de Hamilton en Silverstone (+Video)

julio 18, 2021 - 5:15 pm

El piloto neerlandés Max Verstappen calificó como «peligrosa» la maniobra de Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña, a través de sus redes sociales este domingo 18 de julio.

Verstappen partió como líder y en una curva, durante la primera vuelta, el británico intentó adelantarlo sin tener el espacio suficiente, por lo que en vez de retractarse presionó al piloto de Red Bull, que terminó estrellándose de forma brutal contra las barreras.

Esta situación no le sentó bien a líder del Mundial, quien aseguró que se encontraba contento de estar bien, pero decepcionado por haber terminado de esa forma.

«La sanción (diez segundos para Hamilton) no nos ayuda y no refleja la maniobra peligrosa que Lewis realizó sobre la pista. Asistir a esas celebraciones mientras que el piloto (rival) está aún en el hospital revela un comportamiento irrespetuoso y antideportivo», añadió Verstappen en su cuenta de Twitter.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021