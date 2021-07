¡Vay, pa’ que se te caiga la cédula!: Con esta perla recordaréis amores de aquellos tiempos (video)

julio 22, 2021 - 12:50 pm

Te dejamos un emblemático tema de la agrupación de rock venezolana, Los Darts.

Los Darts fue una agrupación de pop-rock venezolano muy popular durante la década de los 60 y es considerada junto a Los Impala y Los 007, como una de las referencias mas importantes de los inicios del rock en Venezuela.

Su formación inicial se remonta al año 1964. Para el año entrante sus integrantes eran Carlos Moreán (segunda guitarra, principal arreglista, coros), Richard Aumaitre (bajo, coros), Rafael «Pajarito» Pimentel (batería), Augusto de Lima (guitarra líder), Claudio Gámez (teclados) y Víctor Gámez (voz líder). Reseñó Last.fm.

Dicha alineación sería la que definiría el estilo y éxito de la agrupación, con un repertorio basado en canciones de bandas como The Beatles, The Mamas & The Papas y Bobby Goldsboro, aparte de algunas composiciones propias.

Los Darts debutan discográficamente con el álbum Los Darts (1966), obteniendo gran éxito comercial con los temas Tu la Vas a Perder, Donde Donde y Por tu Amor.

Manteniendo el mismo estilo y formación editan Volumen II (1967), Una Vez Más (1967) y De Etiqueta (1968).

Tras la edición de un 45 rpm con los temas Al bailar contigo/Por alguien como tú en 1968 (este ultimo versionado exitosamente por Ilan Chester en la década de los 80) se producen cambios en el grupo y en el álbum Una Linda Historia (1968) cuentan con la participación de Manolo Álvarez (ex 007 en la batería) y Simón Urbina (bajo, coros).

Además de no contar con la presencia de Carlos Moreán y Claudio Gámez, se observa en esta placa un giro que da paso a versiones de piezas de la onda psicodélica inglesa.

En 1974 vuelven a reagruparse, donde lograron colar en el gusto del público los temas Dulcemente y El Despertar, pasando a desintegrarse definitivamente.

Noticia al Día/Last.fm