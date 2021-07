«Orgulloso de ser gay y campeón olímpico»: Tom Daley tras triunfar en Tokio 2020

julio 27, 2021 - 9:21 am

El británico Tom Daley, flamante oro olímpico de salto sincronizado de 10 metros junto a Matty Lee, se ha declarado «increíblemente orgulloso» de ser homosexual y ahora también campeón en Tokyo 2020.

El dúo Daley-Lee ha dado la sorpresa en la plataforma al ganar con una puntuación de 471.81 por los 470.58 de los actuales campeones del mundo, los chinos Cao Yuan y Chen Aisen, en una modalidad en la que el gigante asiático es el gran dominador.

Para Daley, de 27 años, estos eran sus cuartos Juegos tras su debut en Pekín 2008 con solo 14 años. En Londres 2012 y Río 2016 ganó un bronce en cada ocasión.

A Tokio llegaba con mucha veteranía en un deporte donde no es tan frecuente alcanzarla en la alta competición. Y con madurez personal tras haber declarado públicamente su homosexualidad a finales de 2013.

En la comparecencia de prensa posterior a su éxito de este lunes, el de Plymouth ha comentado su recorrido y lo ha puesto en perspectiva: «Ahora hay más atletas LGTB que en ningunos otros Juegos Olímpicos y ahora pienso en cuando salí del armario en 2013, y en cuando era más joven y siempre pensaba que era el único y el diferente y que nunca iba a ser lo suficientemente bueno que la sociedad esperaba de mí».

«Espero que cualquier joven LGTB vea que no importa lo solo que está ahora mismo, porque en realidad no está solo y puede conseguir lo que sea. Y que tiene a toda la gente que le quiere, a su familia elegida, dispuesta a apoyarle. Y una de las cosas de las que me siento increíblemente orgulloso de decir es que soy gay y también campeón olímpico», ha añadido en un emotivo mensaje. Para acabar, ha dicho que está ya deseando regresar a Inglaterra para abrazar a su marido y a su hijo.

AFP