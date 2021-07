Lo minutos de pánico que se vivieron en Alaska (+Fotos/Videos)

julio 29, 2021 - 10:33 am

Un fuerte sismo de magnitud 8,2 se registró el miércoles 28 de julio por la noche, frente a las costas de la península de Alaska, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que activó una alerta de tsunami. Esto hizo que los habitantes se prepararan para desalojar la zona.Es el más potente en 50 años.

En Alaska se han registrado en lo que va de 2021 más de 25.000 terremotos; desde 1900, de promedio ha habido un ‘gran’ terremoto —de magnitud 8 en la escala de Richter o superior— cada 13 años, uno de magnitud entre 7 y 8 y unos seis terremotos de magnitud de 6 a 7 cada año.

Cada mes tienen lugar unos 1.000 seísmos en este estado estadounidense, en torno al 11% de los que registran cada año en el mundo. De hecho, siete de los 10 terremotos más fuertes de Estados Unidos han ocurrido en este estado, así como tres de los más potentes del mundo, entre ellos el que tuvo lugar el 19 de octubre de 1964, de magnitud 7,5, que provocó olas enormes que arrasaron con localidades enteras, una de ellas llegó a medir casi 70 metros de altura.

Este último de magnitud 8,2 ha sacudido la costa de la península de Alaska, convirtiéndose en el mayor seísmo del país en medio siglo. Con una profundidad de unas 28,5 millas (casi 46 kilómetros) y epicentro a 91 kilómetros al este-sureste de Perryville.

