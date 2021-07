Tashie una prueba de lo que puedes lograr después de un parto (Videos)

julio 21, 2021 - 12:03 pm

Tashie la esposa de Chino Miranda sorprende con su belleza y la manera como logró recuperar su estilizada figura luego de tener a su bebé.

Ella comenta en su cuenta de IG:

Viendo fotos vi esta de como estaba antes de quedar embarazada🤰.. Cuando me provoca estar así ☝🏻súper tonificada y con un % de grasa corporal bajito pues soy Súper enfocada! Ahí es donde te das cuenta que tener una alimentación buena ➕ejercicio ➕ Disciplina ➡️ RESULTADO!

Cuando empiezas a conocer tu cuerpo y sabes como funciona mejor, los resultados pueden ser impresionantes y puedes jugar cada cierto tiempo en cómo te quieres ver.. si mas tonificada o más musculosa, o más grande o más flaquita! En lo particular amo estar súper tonificada💪🏻 depende de cada quien!

Pero mi meta principal es MI SALUD.. mientras me sienta bien PA LANTE.. eso trae como resultado un hermoso cuerpo!

Me preguntan mucho cuanto esperare para ir al gym después de dar a luz🤰, pues uno tiene q esperar 6 semanas para comenzar a ir al gym.. Lo bueno es q ahora tendré a un compañerito👶🏻😂! Así que ya veremos! .